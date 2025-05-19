И начинающие и ярые огородники одинаково часто используют золу, поскольку уже убедились в ее действенности, пишет 24 Канал. Для всех, кто хочет получить большой и сочные плоды, делимся советами, которые подскажут, на какие растения лучше применить подпитку золой.

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Какие растения подкормить золой

Очень любят золу бахчевые культуры, фасоль, перец, горох, капуста, тыква и помидор. Кроме того, пепел идеально подходит для картофеля. Дачники считают, что подпитка золой является для нее лучшим.

Также часто пепел садоводы используют для земляники, клубники, смородины, малины и винограда. На один квадратный метр нужно от 100 до 200 граммов сухой золы.

Для раствора, надо в 10 литрах воды добавить стакан золы и стакан 9% столового уксуса. Его добавляют для того, чтобы растениям было лучше усвоить кальций из золы. Особенно такое удобрение будет полезным для помидоров.



Пепел хорошо влияет на растения / Фото Pexels

А вот для хорошего урожая картофеля, пепел лучше всего вносить еще за год до посадки овощей во время перекопки. На один квадратный метр рассыпается 100 граммов золы. Именно такая подкормка принесет отличный урожай и максимальную пользу.

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Дачники любят золу за то, что в ней содержится много калия, который очень любят растения. В золе от лиственных культур уже будет больше кальция. Золу вносят на грядку, чтобы раскислить кислую почву. Тогда она становится нейтральной и хорошо подходит для выращивания растений. Пепел полезен еще и тем, что улучшает плодородие и разрыхляет землю.