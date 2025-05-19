Если вы планируете посадить кабачки, тогда нужно заранее выяснить, когда лучшее время для этого, чтобы растения начали расти максимально быстро, сообщает 24 Канал.

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Когда сажать кабачки на огород в 2025 году?

Кабачки – это достаточно теплолюбивые растения, поэтому с их посадкой точно не стоит спешить. Высаживать семена в открытый грунт можно только после того, как минует угроза весенних заморозков, а земля хорошо прогреется. Производители семян рекомендуют как оптимальный срок для посадки в большинстве регионов Украины период с середины апреля до июня.

Но в этом году весна выдалась достаточно холодная, поэтому лучше ориентироваться не на даты, а на погоду. Лучше всего будет дождаться, пока температура почвы на глубине в 10 сантиметров достигнет +15 градусов. В теплых регионах – например, в Херсонской и Одесской областях, можно сажать кабачки уже в первой половине мая.

А вот в Карпатах и на севере страны лучше подождать конца месяца или даже начала июня. Высаживать кабачки раньше можно в теплице – это делают еще в апреле, чтобы значительно быстрее получить первый урожай.



Кабачки нельзя сажать слишком рано / Фото Pexels

Как подготовить почву к посадке кабачков?

Чтобы получить хороший урожай этой культуры, все же нужно приложить немного усилий – в частности подготовить почву. Лучше всего растут кабачки на легкой, хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами.

Кстати, вовремя сажать нужно не только кабачки. Ранее мы уже рассказывали, когда лучшее время для посадки картофеля на огороде.

Прежде всего разрыхлите почву перед посадкой, чтобы корни легко достигали корней. А за несколько недель до посева можно внести органические удобрения, например перегной или компост, или комплекс минеральных удобрений. Если почва на участке кислая, нужно добавить в нее известь.

Еще один важный момент – для посадки кабачков выбирайте солнечный участок, на котором не будет очень много ветра.