Якщо ви плануєте посадити кабачки, тоді потрібно заздалегідь з'ясувати, коли найкращий час для цього, аби рослини почали рости максимально швидко, повідомляє 24 Канал.

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Коли садити кабачки на город у 2025?

Кабачки – це досить теплолюбні рослини, тож з їхньою посадкою точно не варто поспішати. Висаджувати насіння у відкритий ґрунт можна тільки після того, як мине загроза весняних заморозків, а земля гарно прогріється. Виробники насіння рекомендують як оптимальний термін для посадки у більшості регіонів України період з середини квітня до червня.

Та цьогоріч весна видалася досить холодна, тож краще орієнтуватися не на дати, а на погоду. Найкраще буде дочекатися, поки температура ґрунту та глибині у 10 сантиметрів досягне +15 градусів. В теплих регіонах – наприклад, у Херсонській та Одеській областях, можна садити кабачки вже в першій половині травня.

А ось в Карпатах та на півночі країни краще почекати кінця місяця чи навіть початку червня. Висаджувати кабачки раніше можна у теплиці – це роблять ще у квітні, щоб значно швидше отримати перший врожай.



Кабачки не можна садити надто рано / Фото Pexels

Як підготувати ґрунт до посадки кабачків?

Щоб отримати хороший урожай цієї культури, все ж потрібно докласти трохи зусиль – зокрема підготувати ґрунт. Найкраще ростуть кабачки на легкому, добре дренованому ґрунті, що багатий на органічні речовини.

До речі, вчасно садити потрібно не тільки кабачки. Раніше ми вже розповідали, коли найкращий час для посадки картоплі на городі.

Перш за все розпушіть ґрунт перед посадкою, аби коріння легко досягало коренів. А за кілька тижнів до посіву можна внести органічні добрива, як-от перегній чи компост, або ж комплекс мінеральних добрив. Якщо ґрунт на ділянці кислий, потрібно додати до нього вапно.

Ще один важливий момент – для посадки кабачків обирайте сонячну ділянку, на якій не буде дуже багато вітру.