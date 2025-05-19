Зелень может всходить невероятно быстро, если знать всего несколько простых хитростей и лайфхаков – и опытные огородники уже давно ими пользуются, сообщает 24 Канал.

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Как быстро прорастить петрушку?

Зелень весной – это идеальное дополнение к салату, бутербродов и еще множества блюд. И для того, чтобы не ждать ее слишком долго, нужно запомнить элементарные лайфхаки. Вот основные из них:

Замочите в водке. Этот метод подходит для быстрого проращивания петрушки, ведь водка растворяет эфирные масла оболочки семян, и поэтому ускоряется процесс восхождения зелени. Для этого нужно насыпать семена на тарелочку, залить водкой, чтобы она полностью покрыла семена, и оставить так на 15 минут. После этого семена нужно промыть проточной водой и хорошо высушить.



Петрушку можно быстро прорастить / Фото Pexels

Горячая вода. Этот метод также помогает размягчить оболочку семян, и тогда они начнут всходить очень быстро. Посевной материал нужно залить горячей водой, но не кипятком, и оставить на 10 часов. После этого можно высевать петрушку в открытый грунт.

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Для того, чтобы сеять зелень, стоит выбрать достаточно сухое и уютное место, ведь петрушка не любит ни влаги, ни ветра. Семена обычно высаживают на глубину не более, чем 1 сантиметр. Расстояние между семенами должно быть полтора сантиметра, чтобы всходы имели, где разрастись.

Если на улице еще холодно, после посева петрушку можно накрыть пленкой или агроволокном. Их снимают после того, когда появляются ростки.

Но во время посадки огорода нужно обращать внимание не только на погоду. Ранее мы уже делились подробным лунным календарем на май, который подскажет идеальные даты для посадки овощей.

Впрочем, одним из самых быстрых способов выращивания петрушки все еще остается выращивание из корней, заготовленных в предыдущем году. Корешки могут быть любого сорта, но рекомендуется отобрать корни средних размеров – около 8 сантиметров.

Для выращивания зелени корешки нужно подготовить, укоротить слишком длинные и убрать ботву. После этого положите их во влажный песок при низкой температуре – где-то 2 градуса. В углубление в почве корешки кладут под углом 45 градусов на расстоянии в примерно 5 сантиметров. Корни петрушки нужно присыпать землей не полностью, чтобы они немного выглядывали наружу. Увлажните водой почву и ждите появления зелени.