Ви зберігали ці страви в холодильнику неправильно: ось, як це потрібно робити

Неправильне зберігання страв у холодильнику може призвести до того, що потенційно вони можуть стати небезпечними, тож краще їх не вживати. Страви з обіду чи вечері всі потрапляють в холодильник, однак для того, щоб їх спокійно їсти наступного дня, треба знати правила зберігання.

Харчовий біотехнолог Салах Сан розповіла кілька секретів зберігання курятини, рису та яєць, щоб вони могли довго зберігатися у холодильнику й не псуватися, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Читайте також Чим вивести поганий запах з холодильника: допоможуть копійчані засоби

Зберігання курятини в холодильнику

При належному зберіганні в холодильнику при температурі нижче +5°C готова курка буде свіжою впродовж трьох днів. Для зручності варто приліпити на контейнер дату приготування та кінцевого зберігання.

Найкраще курка зберігається у скляному герметичному контейнері, який охолодить страву впродовж двох годин після приготування. Контейнери зі скла не зберігають запахів харчових продуктів й допомагають захистити від коливань температури при відкритті дверцят.

Зберігання яєць в холодильнику

Зберігайте яйця не у дверцятах холодильника, а в спеціальному лотку. Час від часу дивіться на кінцеву дату придатності, щоб встигнути з’їсти їх свіжими.



Яйця потрібно тримати в спеціальному лотку / Фото Pexels

Зберігання вареного рису

Щоб рис був свіжим та корисним, його потрібно з’їсти в першу добу після приготування. Після того, як рис звариться його потрібно охолодити й поставити в холодильник, щоб уникнути розмноження бактерій.

Якщо зберігати ці 3 продукти в холодильнику неправильно, то з часом на них можуть розвинутися бактерії, а це може підвищити ризик харчового отруєння. Смак та якість курятини й рису можна зберегти завдяки зберіганню в герметичних контейнерах. Це вбереже від поглинання вологи та інших запахів з холодильника.