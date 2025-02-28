Вы хранили эти блюда в холодильнике неправильно: вот, как это нужно делать

Неправильное хранение блюд в холодильнике может привести к тому, что потенциально они могут стать опасными, поэтому лучше их не употреблять. Блюда с обеда или ужина все попадают в холодильник, однако для того, чтобы их спокойно есть на следующий день, надо знать правила хранения.

Пищевой биотехнолог Салах Сан рассказала несколько секретов хранения курятины, риса и яиц, чтобы они могли долго храниться в холодильнике и не портиться, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Хранение курятины в холодильнике

При надлежащем хранении в холодильнике при температуре ниже +5°C готовая курица будет свежей в течение трех дней. Для удобства стоит прилепить на контейнер дату приготовления и конечного хранения.

Лучше всего курица хранится в стеклянном герметичном контейнере, который охладит блюдо в течение двух часов после приготовления. Контейнеры из стекла не сохраняют запахов пищевых продуктов и помогают защитить от колебаний температуры при открытии дверцы.

Хранение яиц в холодильнике

Храните яйца не в дверце холодильника, а в специальном лотке. Время от времени смотрите на конечную дату годности, чтобы успеть съесть их свежими.



Яйца нужно держать в специальном лотке / Фото Pexels

Хранение вареного риса

Чтобы рис был свежим и полезным, его нужно съесть в первые сутки после приготовления. После того, как рис сварится его нужно охладить и поставить в холодильник, чтобы избежать размножения бактерий.

Если хранить эти 3 продукта в холодильнике неправильно, то со временем на них могут развиться бактерии, а это может повысить риск пищевого отравления. Вкус и качество курятины и риса можно сохранить благодаря хранению в герметичных контейнерах. Это убережет от поглощения влаги и других запахов из холодильника.