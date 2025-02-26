Решить проблему с неприятным ароматом в холодильнике достаточно просто, пишет 24 Канал. Это будет стоить копейки, а результат приятно поразит. Убрать затхлость из холодильника можно народными способами.

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Сначала нужно хорошо вымыть холодильник и тщательно протереть все полки и дверцы. От сильнейшего запаха помогает раствор на основе соли. В литре воды нужно развести 2 столовых ложки соды. Этим раствором нужно помыть камеру, решетки, полки и контейнеры.

От запаха лекарства, рыбы или мяса можно избавиться с помощью лимонного сока, который нужно накапать на губку и протереть ею всю середину холодильника.

После очищения холодильника выводить запах можно одним из самых популярных ингредиентов., впитывающие запахи.

Вывести плохой запах из холодильника достаточно просто
Вывести плохой запах из холодильника достаточно просто / Фото Pexels

Сода

Насыпьте соду на тарелку и поставьте в холодильник. Изменяйте содержимое на новое время от времени.

Лимон

Разрежьте цитрусовый фрукт на несколько частей и оставьте внутри холодильника. Менять его нужно раз в несколько дней.

Активированный уголь

Уголь является хорошим абсорбентом, хорошо поглощает вредные вещества и запахи. Нужно растолочь несколько таблеток и оставить на тарелке в холодильнике.

Продукты, что поглощают запахи

С неприятным запахом могут справиться некоторые продукты. Положите в холодильник черный хлеб, кожуру апельсина, половину сырого картофеля, молотый кофе или кофейную гущу. Также помогают пряные травы.– корица, чабрец или гвоздика.