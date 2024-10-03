Чи справді варто ставити відкриту пляшку вина в холодильник: несподівана відповідь

Іноді після того, як ви відкорковуєте пляшку вина, напій не випивається за вечір, і тоді виникає питання: як подовжити його життя, щоб все ж насолодитися ним згодом?

Виявляється, залишки вина мають досить короткий термін придатності, і він починає стікати відразу ж після того, як ви витягаєте корок. І якщо пляшку допити не вдалося, потрібно розібратися, як його зберегти, пише CNET.

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Як правильно зберігати відкрите вино

Попри те, що різні сорти вин вимагають різних технологій зберігання, ви можете використати кілька більш-менш універсальних трюків для того, аби подовжити термін життя вина.

Щойно ви відкриваєте пляшку і вона залишається відкритою довше, ніж кілька годин, що потрібні для того, аби вино почало "дихати", воно починає погіршуватися в якості. Тому важливо вжити кількох заходів, аби ваше вино не перетворилося практично на оцет. Ось кілька поширених видів вина та способів їхнього зберігання після відкриття.

Ігристе вино

В холодильнику може стояти від одного до трьох днів, адже ігристі вина дуже швидко починають втрачати якість після відкриття. Але традиційне ігристе вино, як-от шампанське чи кава, буде тримати бульбашки трохи довше, ніж те, що виготовлене в баку, як, наприклад, просеко.

Найкраще, що ви можете зробити – так це інвестувати гроші у спеціальний корок для ігристого вина.



Ігристе вино не дуже довго зберігається / Фото Pexels

Легкі білі, солодкі білі та рожеві вина

Більшість легких білих та рожевих вин можна пити протягом тижня, якщо зберігати їх у холодильнику і з корком. Ви помітите, що після першого дня смак починає трохи змінюватися, адже вино буде окислюватися. Загальний фруктовий характер вина часто стає слабшим і не таким яскравим.

Повнотілі білі вина

Такі вина мають тенденцію до швидшого окислення, адже вони отримують більше кисню під час процесу витримки перед розливом. Їх потрібно зберігати завжди у холодильнику і закритими.

А якщо ви часто п'єте такі вина, тоді є сенс інвестувати гроші у вакуумні кришки.

Червоні вина

Червоне вино можна зберігати у прохолодному темному місці, просто закривши корок, або ж у спеціальному винному холодильнику. Що більше кислотності у червоному вині, то довше воно може зберігатися після відкриття. Зважайте, що Піно Нуар буде зберігатися не так довго, як насичене червоне вино, як-от Каберне Совіньйон.

А деякі вина можуть навіть покращити свій смак після першого відкриття. Але якщо винного холодильника немає, тоді краще зберігати його в звичайному холодильнику, а не за кімнатної температури.