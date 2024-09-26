Виявляється, кавова гуща може бути неабияк корисна для вашої ванної кімнати та унітаза зокрема. І Поради 24 розповідають, навіщо деякі господарі під час прибирання засипають її до туалету.

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Навіщо класти кавову гущу в унітаз

Використання кавової гущі може виявитися несподівано корисним у боротьбі з лихом, яке часто трапляється у цій кімнаті квартири: неприємним запахом. Спричинити поганий аромат у туалеті може чимало різних речей, навіть несподіваних, як-от залишки мийного засобу.

Також до неприємного запаху призводять і такі причини:

вапняний наліт;

вологість на дні унітаза;

засмічення труб.

І, виявляється, рішення може бути надзвичайно простим – викидати кавову гущу в унітаз. Допомагає розвіювати запахи саме азот, який міститься у продукті, і він може природно знежирювати та дезодорувати приміщення. Окрім того, кава в трубах може бути неймовірним помічником і у боротьбі з цвіллю.

Отож, ось як "розблокувати" туалетні труби:

спершу нагрійте 3 – 4 літри води;

засипте 4 ложки кавової гущі на дно миски;

додайте окріп у неї та охолодіть розчин до 30 – 40 градусів;

після цього вилийте суміш в унітаз та залиште так на кілька годин чи на ніч;

зрештою змийте в туалеті воду.



Кавова гуща може бути корисна у прибиранні / Фото Pexels

Які можуть бути наслідки кавової гущі в унітазі

Втім, надто часто користуватися методом з кавовою гущею також не слід, адже при надмірному використанні це може призвести й до деяких неприємних наслідків. Якщо кавової гущі буде надто багато, вона може створити затори в трубах та перешкоджати нормальному стоку води.

Це може потенційно призвести до пошкоджень системи каналізації, тож з кавовою гущею потрібно діяти обережно.