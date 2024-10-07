Більшість людей ставляться до прибирання як до процесу розчищення дому від безладу, наведення порядку та намагання зробити його достатньо охайним для відвідувачів та гостей, пише Penguin.

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Втім, Марі Кондо, всесвітньо відома організаторка, переконана, що прибирати потрібно так, щоб це викликало у вас радість та змінювало життя на краще. Коли ви почнете прибирати саме так, ви майже одразу ж відчуєте кілька змін, і вже ніколи не повернетеся до безладу.

Хто така Марі Кондо?

Японка Марі Кондо – всесвітньовідома фахівчиня з упорядкування побуту, письменниця та консультантка. Вона працювала служницею у синтоїстському храмі, вивчаючи мистецтво організації побуту, а вже під час навчання в університеті організувала свою консалтингову фірму – в той момент їй виповнилося всього 19 років.

Сім основних постулатів методу Марі Кондо допоможуть швидко навести порядок у домі та зарядити себе позитивною енергією.

Прибирайте речі за категоріями

Коли починаєте прибирання, потрібно зібрати речі одного типу чи призначення з усього дому та скласти їх разом. Починати краще з одягу, після цього зайнятися книгами, документами та рухатися далі за списком.

Позбувайтеся непотребу

Це – практично основне правило. Для того, щоб визначити, яка річ непотрібна, у Марі Кондо є особлива методика – кожну річ візьміть у руки та запитайте себе, чи викликає вона у вас відчуття радості.

Для цього речі потрібно тільки торкнутися. Якщо радості не відчуваєте – сміливо викидайте й не сумнівайтеся навіть на мить.

Ведіть діалог з речами

Японці з повагою ставляться і до неживих предметів, тож важлива частина методу Марі Кондо полягає у тому, об перед тим, як викинути вже непотрібну річ, їй потрібно подякувати за відмінну службу.

Не використовуйте системи зберігання

Попри те, що чимало людей вірять, що покупка органайзерів, однакових баночок для круп та спецій і окремих ящиків спростять їхнє життя, Марі Кондо вважає інакше. Вона переконана, що органайзери – це тільки ще один різновид непотребу. І для того, щоб його кількість у вашому домі не зростала, такі речі краще взагалі не купувати.



Системи зберігання захаращують дім / Фото Pexels

Розвішуйте речі правильно

Ті речі, які мають висіти, потрібно також організувати: від темного і теплого до світлого й легкого. Схожі речі Марі Кондо радить вішати поруч, адже вона вірить, що одяг, як і люди, краще відпочиває у компанії рідних речей.

Також вона рекомендує розвішувати усе зліва направо.

Речі скручуйте трубочкою

Увесь інший одяг, що не висить на вішаках, краще не складати у стоси, а скручувати у трубочки, подібно до ролів, і ставити у шафі вертикально. Такий спосіб організації дозволить максимально добре бачити усі речі й діставати кожну з них, не перекидаючи решти.

Позбудьтеся паперів

Усі журнали, старі навчальні матеріали, невикористані блокноти та стікери мають покинути ваш дім. Вони призводять тільки до захаращення інтер'єру, і краще замінити їх зручними блокнотами у гаджетах.