Весь жир і нагар зникне за хвилину: простий спосіб очищення решітки плити

Миття плити – це те, чим зазвичай не нехтують. Але коли мовиться про решітки, їх зазвичай просто знімають і повертають на місце після того, як плита вже чиста.

Плита – це те місце у домі, яке має завжди залишатися чистим, адже саме тут готується їжа для усієї родини. І Поради 24 підібрали кілька лайфхаків, які допоможуть очистити решітку для плити дуже легко й за лічені хвилини.

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Як почистити решітку газової плити

Неважливо, який метод ви оберете, перш за все важливо пам'ятати про обережність та техніку безпеки. Решітка плити безпосередньо контактує з вогнем, тож на них після миття не має лишитися частинок мочалки чи інших легкозаймистих речей. Перш за все, під час згорання вони заповнять вашу кухню неприємним запахом, а у гіршому випадку можуть і вступити у хімічну реакцію.

Не забувайте і про шкіру рук, адже якщо ви використовуєте хімічні речовини, які можуть нашкодити, потрібно обов'язково перед цим одягнути спеціальні рукавички.

Для того, щоб заощадити час на прибиранні, зазвичай рекомендують починати прибирання на кухні відразу ж після використання газової плити. І якщо ви відчистите плями жиру та бруду за допомогою звичайної серветки, то впоратися із жиром та брудом може бути дещо складніше.



Решітку на плиті потрібно мити / Фото Pexels

Тож що робити для того, щоб відмити з решітки плями, які вже всохли? Для цього можна використати кілька досить універсальних методів.

Виварювання

Налийте у велику каструлю воду та нагрійте її. В місткість мають вміститися усі частини решітки. Окріп допоможе розм'якшити жировий наліт, а після цього позбутися від нього буде в рази простіше. Потрібно буде також потерти прути скребком. Якщо ж забруднення незначні, достатньо буде й просто губки.

Відпарювання

Якщо у вас є пароочищувач, проблему можна розв'язати за кілька хвилин. Пристрій може пом'якшити бруд, і після цього потрібно буде тільки ретельно потерти решітку ганчіркою.

Гірчичний порошок

Цей варіант, певно, не приходив вам у голову, але він досить дієвий і простий. Порошок потрібно розподілити по решітці та залишити на годину – півтори. Після цього прути відчистьте нержавіючим скребком чи йоржиком, а потім промийте у воді.

Оцет

Достатньо буде 9% розчину оцту для того, щоб гарно почистити решітку на плиті. Засіб матиме сильний, специфічний запах, тож краще попередньо відкрити вікно для провітрювання.