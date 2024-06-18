Довгоносик зникне з полуниці: цей простий народний метод працює

Влітку потрібно більше турбуватися про посадку полуниці, якщо ви хочете отримати гарний врожай. І окрім вчасного поливу та підживлення потрібно дбати й про захист ягід від шкідників.

Одна з ознак того, що на вашій полуниці оселився довгоносик – це характерні чорні цятки по квітці, але якщо раптом бутони почали осипатися, це також свідчить про те, що шкідник знищує урожай.

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Гірчичний порошок

Для того, щоб відлякати довгоносика з ягід, можна скористатися гірчичним порошком. Для цього вам потрібно розчинити кілька столових ложок сухої гірчиці у літрі води та обприскати ягоду.

Зубний порошок із м'ятою

Цей спосіб може здатися дещо незвичним, та він все ж працює. Вам потрібно підготувати розчин м'ятного зубного порошку. Для його приготування вам знадобиться літр води та 2 столові ложки продукту.

Господарське мило та полин

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Якщо ви хочете відлякати жуків, можна приготувати відвар з полину – візьміть кілограм трави та залийте 4 літрами води. Прокип'ятіть настій протягом 10 хвилин. Рідину потрібно процідити та долити водою, аби вийшло 10 літрів та додайте ¼ господарського мила.

Обробку потрібно провести або до цвітіння, або ж вже після збору урожаю.



Довгоносика на полуниці потрібно позбутися / Фото Pexels

Що робити з довгоносиком під час цвітіння та збору полуниці

Якщо ви помітили довгоносика вже після того, як полуниця розцвіла, тоді намагатися вигнати його можна тільки механічним способом. Краще робити це рано-вранці, тоді можна різкими рухами струсити кущі та підставити під них відро – жук, заціпенівши від холоду, не зможе втекти.

У такий спосіб ви можете позбутися до 80% довгоносиків.