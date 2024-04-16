Приберіть грибок на швах у ванній: ці прості способи стануть у пригоді

Через велику кількість вологи у вашій ванній з часом може з'явитися чорна пліснява. І вона не тільки псує зовнішній вигляд кімнати, але і може становити небезпеку для здоров'я.

Грибок і цвіль у ванній кімнаті з часом можуть стати справжньою проблемою, і зіпсувати вигляд плитки та принести до вашої оселі неприємний запах. Особливо часто утворюється грибок на швах, герметику та стелі. І якщо ви зіштовхувалися з цією проблемою, то ви, звісно ж, мрієте якомога швидше її позбутися.

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Чим прибрати цвіль на стелі ванної

Для того, щоб позбутися цвілі на стелі, ви можете скористатися кількома різними методами.

Вода та білий оцет . Ви можете змішати ці дві речовини у рівних пропорціях, а потім нанести на пляму цвілі та витерти її за допомогою губки чи ганчірки. Оцет буде корисним через те, що може ефективно вбивати грибок та навіть запобігати його повторній появі.

. Ви можете змішати ці дві речовини у рівних пропорціях, а потім нанести на пляму цвілі та витерти її за допомогою губки чи ганчірки. Оцет буде корисним через те, що може ефективно вбивати грибок та навіть запобігати його повторній появі. Готові антигрибкові засоби. Звісно, ви можете скористатися вже підготованими засобами з магазину. Тоді вам потрібно просто нанести їх відповідно до інструкції, а потім протерти це місце чистою ганчіркою.

Якщо ж цвіль у вас застаріла і стійка, тоді ви можете скористатися відбілювачем. Його потрібно акуратно розвести з водою та нанести на пляму. Після цього ретельно промийте поверхню.

Як прибрати плісняву на герметику

Для очищення цієї частини вашої ванної кімнати ви можете скористатися такими методами:

Сода та вода . Їх потрібно змішати до стану пасти, а потім нанести на пляму цвілі та витерти щіткою чи губкою. Мода може ефективно вбивати грибок та видаляти його сліди.

. Їх потрібно змішати до стану пасти, а потім нанести на пляму цвілі та витерти щіткою чи губкою. Мода може ефективно вбивати грибок та видаляти його сліди. Антигрибковий спрей . Для того, щоб видалити усе зайве з герметика, ви можете скористатися спреєм або ж рідиною для видалення цвілі з герметика. Його потрібно нанести на зарубки і дати ввібратися. Після цього протріть місце вологою ганчіркою.

. Для того, щоб видалити усе зайве з герметика, ви можете скористатися спреєм або ж рідиною для видалення цвілі з герметика. Його потрібно нанести на зарубки і дати ввібратися. Після цього протріть місце вологою ганчіркою. Відбілювач. Цей засіб перед використанням потрібно розвести водою. Нанесіть його на герметик та залиште на кілька хвилин, а після цього промийте водою.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

До речі, крім вже перерахованих природних засобів проти цвілі ви можете скористатися і іншими, наприклад, перекисом водню, нашатирним спиртом, лимонним соком чи навіть звичайною мильною водою. Засіб потрібно нанести на пляму цвілі та дати йому ввібратися. Після цього його варто повністю видалити з поверхні.