Якщо ви помітили на плитці у ванній чи на кухні іржу, розчаровуватися відразу ж не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Lime. Натомість ви можете спробувати один з перевірених методів, які допоможуть її позбутися.

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Помідори

Ви могли про це й не підозрювати, та помідори місять кислоту, яка може ефективно видаляти іржу з будь-якої поверхні. Тож якщо під рукою трапився помідор, ви можете легко поборотися із іржею.

Томат розріжте навпіл та посипте сіллю місце, яке варто очистити. Після цього натріть його шматочком помідора. Залиште так на 5 – 7 хвилин, а тоді обережно потріть м'якою тканиною.

Лимон

Тут діє те саме – у лимонах досить високий вміст лимонної кислоти, і тому це буде один з найкращих природних очищувачів та чудовий антибактеріальний засіб. Сік одного лимона потрібно вичавити в миску та додати щіпку солі. Нанесіть приблизно чверть чайної ложки суміші на пляму іржі та залиште так на 10 хвилин. Обережно потріть пляму зубною щіткою, і пляма зникне.

Зубна паста

Зубна паста допоможе не тільки почистити зуби, але й впоратися із особливо надокучливими плямами. А якщо вона містить харчову соду, то це ще краще. Нанесіть невелику її кількість безпосередньо на пляму та потріть щіткою.



Зубною пастою можна очистити іржу / Фото Pexels

Засіб для миття посуду

Цей метод здається дуже простим, але він, втім, дієвий. Якщо плями не дуже глибокі, то звичайного гелю для миття буде цілком достатньо для ефективного очищення плитки.

Оцет

Оцет – це універсальний очисник, який може впоратися із практично будь-якими плямами. Він містить оцтову кислоту, яка допомагає швидко видаляти вапняний наліт, жир та навіть іржу. Налийте всього 2 – 3 чайні ложки оцту безпосередньо на ділянку, яку варто очистити та залиште так на 3 – 5 хвилин. Протріть поверхню чистою м'якою тканиною.