Навіть найгірша іржа зникне назавжди: ось як прибрати її з ванної

Непривабливі коричневі плями можуть неабияк зіпсувати вигляд і раковини, і ванної. І звичайні мийні засоби впоратися з ними зазвичай не можуть.

Іржа на ванній з'являється з цілої низки причин, але найочевидніша – це контакт із водою та киснем. На щастя, позбутися плям простіше, ніж ви могли уявити, тож Поради 24 розповідають про деякі легкі методи боротьби з іржею у ванній кімнаті.

Цікаво Повітря з батареї можна спустити і без ключа: ось елементарний лайфхак

Абразивні матеріали

Звичайна жорстка губка, м'яка пемза чи металевий скребок можуть бути усім, що вам потрібно для очищення надокучливої іржі. Якщо діяти ними обережно, вони не подряпають і не пошкодять поверхню, тож можуть бути ідеальними варіантами.

Але що робити, якщо іржа з'явилася на змішувачі? Тоді потрібно видалити її за допомогою зубної щітки – вона ідеально підходить для того, щоб чистити важкодоступні місця.



Жорстка губка може прибрати іржу / Фото Pexels

Сіль та лимонний сік

Ці два основні продукти можна, певно, зайти на кожній кухні, але вони годяться не тільки для приготування, але й для прибирання. Все, що потрібно зробити – це замішати пасту з солі та лимонного соку та використати для натирання іржі. Залиште пасту на 10 – 15 хвилин, а після цього змийте губкою.

Сода з оцтом

Білий оцет та харчова сода дуже часто використовуються для очищення різних поверхонь. І для того, щоб прибрати ними іржу, потрібно в рівних кількостях змішати ці два інгредієнти, а після цього нанести пасту на проблемні місця. Залиште так на пів години, а особливу увагу приділіть ураженим ділянкам.

Губкою акуратно зітріть залишки пасти. Змийте іржу та витріть поверхню насухо.