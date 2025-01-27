Про лишайники і мох на деревах можна забути: потрібні дві кухонні дрібнички

Дуже часто після зими на плодових та декоративних деревах з'являються мохи та лишайники, і далеко не всі садівники знають, що ж з ними робити.

Мох та лишайники на дереві можуть сигналізувати, що дереву не вистачає поживних речовин та воно починає хворіти, повідомляє 24 Канал. На щастя, позбутися від цих неприємних "сусідів" дерев можна досить легко.

Цікаво Волосся не буде жирніти тиждень: додайте в шампунь копійчаний інгредієнт

Як видалити мох та лишайник з плодових дерев?

Існує думка, що в мохах накопичуються шкідливі комахи та хвороби. Але чи це дійсно так? Насправді у мохах може жити набагато більше корисних мікроорганізмів, ніж шкідливих – зокрема, там є і триходерма та сінна паличка, які є конкурентами для багатьох шкідливих грибків.

Втім, якщо мох ви все ж бажаєте видалити, або ж якщо дерева заполонили лишайники чи навіть пліснява, важливо зробити це без шкоди для екосистеми, дерева та вашого здоров'я. І один з найпростіших методів – це побілка штамбів та основних гілок пізно восени.

Так ви значно знижуєте ризик заселення стовбурів дерев мохами та лишайниками. Але це не єдиний спосіб – можна також скористатися розчином мила та соди і використати його для обробки дерева.

Ось які пропорції варто використати:

300 – 440 грамів соди;

30 – 50 грамів господарського мила;

10 літрів води.

Втім, таку обробку потрібно проводити саме восени, інакше дерева можуть погано перенести зиму та потім дадуть маленький урожай. Зважайте, що ігнорувати лишайники не можна, адже через них ріст дерева може суттєво сповільнитися, а потім рослина й взагалі загине.



Лишайник потрібно видаляти з дерева / Фото Pexels

Окрім того, під лишайниками цілими колоніями можуть жити паразити та шкідники, що також призводять до хвороб дерева. Окрім розчинів для захисту дерева для видалення лишайників можна скористатися механічним способом: дерев'яним шкребком чи щіткою з капрону.

Також після такого очищення дерева стовбур та гілки потрібно обов'язково обробити залізним купоросом.