Мох та лишайники зникнуть з дерев за мить: використайте простий засіб

Мох та лишайники на плодових деревах – це проблема, з якою садівникам доводиться стикатися чи не кожного року. І далеко не всі знають, як з нею впоратися.

Навесні потрібно придивитися до свого саду та привести його до ладу, поки ще не пізно, повідомляє 24 Канал. Зокрема – приберіть лишайники та мохи з плодових дерев.

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Як позбутися моху та лишайнику на деревах?

Лишайники, як і мохи, насправді не є паразитами, адже вони не харчуються силами рослини, а виживають за допомогою фотосинтезу. Тривалість життя таких мікроорганізмів, втім, досить велика – від кількох десятиліть до навіть століть. А якщо лишайник на дереві потрапляє в несприятливі умови – наприклад, у сильні морози – він консервується та відновлюється вже згодом, після нормалізації ситуації.

Але це не значить, що мохи та лишайники все ж можна чи потрібно залишати на дереві – вони все ж завдають йому шкоди. Вона проявляється у сповільненні відновлення та розвитку кори, а також у створенні сприятливого середовища для розвитку бактерій та появи більш серйозних шкідників. За 2 – 3 роки мохи та лишайники можуть повністю покрити рослину, і вона почне повільно гинути.



Лишайники і мох потрібно прибирати зі стовбура / Фото Pexels

Та для того, аби позбутися мохів та лишайників раз і назавжди, вам потрібний тільки залізний купорос та зручний інструмент – дерев'яна лопатка чи щітка.

Перш за все – підготуйте розчин, взявши для цього 200 грамів залізного купоросу та 10 літрів води. Ретельно перемішайте розчин, аби залізний купорос повністю у ньому розчинився. Після цього перелийте частину рідини в пульверизатор. Наносьте розчин на уражені ділянки дерева.

Відразу після цього за допомогою лопатки чи щіточки потрібно прибрати мох та лишайники. Намагайтеся діяти максимально акуратно, аби не пошкодити деревину.