Пляма зникне назавжди: як почистити праску від нагару

Праска є незамінною річчю в побуті та часом так стається, що на ній з’являється нагар. У такому випадку праску треба негайно відчистити, оскільки нагар може пошкодити одяг.

Для очищення праски від нагару існують спеціальні магазинні засоби, втім цілком можна застосувати домашні продукти, які впораються з проблемою нічим не гірше, пишуть Porady 24.

Цікаво Знадобиться праска: дієвий спосіб прибрати бруд з паперових шпалер

Радимо вам кілька найефективніших народних методів, які справді допомагають прибрати нагар.

Сода

Одну чайну ложку соди змішайте з невеликою кількістю води. Густу пасту нанесіть на поверхню з накипом. Залишіть содовий розчин на підошві праски на 15 хвилин, щоб сода встигла роз’їсти накип. Після цього витріть праску ганчіркою чи серветкою.

Лимонна кислота

Змішайте пачку лимонної кислоти з теплою водою. Залийте суміш у резервуар праски та почніть випаровувати. Поставте праску горизонтально та підставте тканину під низ. Разом з вологою буде виходити бруд, який залишився всередині праски.



Прості поради, які приберуть нагар з праски / Фото Pexels

Оцет

Змішайте дві однакові частини соди й води. Змочіть у розчині ганчірку та почніть нею чистити праску. За необхідності скористайтеся старою зубною щіткою.

Сіль

На рушник насипте сіль та поставте нагріту праску. Після того, як відбудеться контакт, протріть праску натуральною наждачкою.

Зубна паста

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Паста має абразивні частинки, які можуть легко впоратися з пригорілостями. Підігрійте праску та нанесіть зверху трохи пасти. Нагар чистіть зубною щіткою та вологою серветкою.