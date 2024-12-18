Наліт під обідком унітаза зникне за хвилину: допоможе засіб з кухні

Унітаз – це одне з місць у домі, що потребує досить частого миття, і завжди хочеться підтримувати його у чистоті. Для цього можна використати один елементарний спосіб.

Часом наліт на унітазі може стати серйозною проблемою: він в'їдається в емаль та для того, щоб відмити туалет, потрібно прикласти чимало зусиль, повідомляє 24 Канал. На щастя, всього один засіб, що знайдеться на кожній кухні, може допомогти.

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Як відмити наліт з унітаза?

Для того, щоб швидко та ефективно очистити туалет, вам знадобиться оцет – цей засіб може бути корисним не тільки на кухні, але й у прибиранні. Все, що варто зробити – це налити 150 – 200 мілілітрів засобу в миску та підігріти її на плиті. Після цього оцет вже готовий до використання.

Також потрібно буде скористатися паперовими рушниками – їх порвіть на маленькі шматочки, замочіть в оцті та наліпіть на вапняний наліт. Після цього залиште засіб на годину, аби він подіяв як слід. Проте, залежно від обсягів нальоту, вам може знадобитися залишити засіб і на довше.



Унітаз можна легко почистити / Фото Pexels

Якщо наліт відходить від унітаза, тоді папір можна знімати та чистити його звичайною губкою. Якщо ні – варто почекати ще трохи. В ідеалі після використання оцту наліт просто почне відвалюватися шматками.

Але це не єдиний спосіб привести в порядок ваш туалет. Також ви можете використати й кілька інших засобів, які будуть не менш дієвими.

Сода та оцет

Трохи зволожте поверхню унітаза, а після цього рясно присипте його содою, не пропускаючи жодної ділянки. Залиште так на 30 хвилин, і за цей час сода вступить в реакцію із забрудненнями та почне їх руйнувати.

Полийте соду оцтом та спостерігайте за реакцією – вона зробить бруд м'яким, і ви легко зможете очистити його.

Порошок гірчиці

Для цього методу потрібно зробити гірчичну суміш: змішайте дві столові ложки сухої гірчиці та 2 столові ложки лимонної кислоти, а також 4 ложки крохмалю. Тонкою цівкою виливайте воду, постійно помішуючи, поки не отримаєте кашку.

Тоді суміш нанесіть на поверхню унітаза та рівномірно розподіліть. Залиште на пів години, а після цього потріть щіткою та змийте залишки водою.