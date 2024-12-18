Відмити суперклей зі шкіри після роботи з ним – це завдання з зірочкою, повідомляє 24 Канал. Втім, розібратися з ним можна досить швидко, якщо тільки знати кілька простих способів.

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Мило

Так, спершу може здатися, що цей метод не надто дієвий – але варто не тільки мити руки милом, але й розвести його у теплій воді та потримати у ній руки протягом кількох хвилин. Клей розм'якшиться, і шкіру вже можна буде обережно від нього відчистити.

Після цього руки потрібно витерти насухо та змастити кремом.

Сода

Сода – це незамінний інгредієнт не тільки на кухні, але й в безлічі інших побутових завдань. Основне правило – терти нею руки обережно, аби не пошкодити верхній шар шкіри. Після цього руки потрібно змити та зволожити.

Сіль

Деякі фахівці переконані, що сіль – це один з найпростіших способів позбутися суперклею зі шкіри. Для цього потрібно висипати трохи солі на вологі руки та масувати її у руках.

Ці рухи дозволять очистити руку від клею дуже швидко.

Лимонний сік

Для того, щоб відмити залишки клею на руках, вам потрібно змішати сік з водою у рівних кількостях. Змочіть ватний диск чи серветку у розчині та потріть забруднені ділянки шкіри.



Лимонний сік допоможе зняти суперклей / Фото Pexels

Олія

Вам потрібно вмочити шматочок тканини чи паперового рушника в олію. Цією тканиною потрібно витирати проблемну ділянку шкіри. Всього кілька хвилин – і суперклей почне відшаровуватися від шкіри.

Вазелін

Його потрібно втерти у шкіру, аби видалити суперклей. Окрім того, він допоможе запобігти пошкодженню шкіри внаслідок впливу на неї суперклею. Вазелін потрібно втирати протягом кількох хвилин.