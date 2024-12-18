Отмыть суперклей с кожи после работы с ним – это задание со звездочкой, сообщает 24 Канал. Впрочем, разобраться с ним можно довольно быстро, если только знать несколько простых способов.

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Мыло

Да, сначала может показаться, что этот метод не слишком действенный – но стоит не только мыть руки мылом, но и развести его в теплой воде и подержать в ней руки в течение нескольких минут. Клей размягчится, и кожу уже можно будет осторожно от него отчистить.

После этого руки нужно вытереть насухо и смазать кремом.

Сода

Сода – это незаменимый ингредиент не только на кухне, но и во множестве других бытовых задач. Основное правило – тереть ею руки осторожно, чтобы не повредить верхний слой кожи. После этого руки нужно смыть и увлажнить.

Соль

Некоторые специалисты убеждены, что соль – это один из самых простых способов избавиться суперклея с кожи. Для этого нужно высыпать немного соли на влажные руки и массировать ее в руках.

Эти движения позволят очистить руку от клея очень быстро.

Лимонный сок

Для того, чтобы отмыть остатки клея на руках, вам нужно смешать сок с водой в равных количествах. Смочите ватный диск или салфетку в растворе и потрите загрязненные участки кожи.



Лимонный сок поможет снять суперклей / Фото Pexels

Масло

Вам нужно обмакнуть кусочек ткани или бумажного полотенца в масло. Этой тканью нужно вытирать проблемный участок кожи. Всего несколько минут – и суперклей начнет отслаиваться от кожи.

Вазелин

Его нужно втереть в кожу, чтобы удалить суперклей. Кроме того, он поможет предотвратить повреждение кожи в результате воздействия на нее суперклея. Вазелин нужно втирать в течение нескольких минут.