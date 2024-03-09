Надійний засіб від смороду з холодильнику: господиням на замітку

Іноді у холодильнику виникає сморід, і дуже важко визначити, що його спричинило. А позбутися запаху – це ще одна проблема.

Якщо у вашому холодильнику поселився дивний і неприємний запах, вам необов'язково це терпіти. Ви можете скористатися одним простим і надійним способом, про який знали ще наші бабусі.

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Як позбутися у запаху із холодильника

Перш за все було би непогано розібратися, що саме спричиняє неприємний запах у вашому побутовому приладі. І причина, скоріш за все, одна: змішування ароматів різних страв та продуктів.

Та існує дуже багато народних і магазинних засобів, які допоможуть вам розібратися із цією проблемою. Для початку вам потрібно дотримуватися кількох правил, які в ідеалі допоможуть взагалі не допустити виникнення такої ситуації:

всі продукти зберігайте у закритих контейнерах та упаковках;

відразу ж очищайте поличку, якщо на ній щось розлилося;

не використовуйте одноразові тонкі пакетики для зберігання продуктів у холодильнику.

Дотримання всього трьох простих правил позбавить вас від великої кількості клопотів у майбутньому, адже запах у холодильнику просто не з'явиться.



Продукти потрібно зберігати у холодильнику правильно / Фото Pexels

Та люди зіштовхнулися із проблемою запаху, певно, відразу ж після того, як техніка з'явилася у їхніх квартирах. Тож досвідчені господині вже знають, як боротися із небажаними ароматами, і ці способи на диво прості. Для цього вам знадобляться звичайнісінькі газети.

Вам варто просто зім'яти кілька газетних листів у нещільні кульки, збризнути їх водою та помістити до холодильника. Газетний папір – це те, що допоможе ввібрати усі небажані запахи. І що більше газет – то менше смороду у холодильнику.