Попри те, що ви можете знайти лимони в магазинах протягом цілого року, це не означає, що ви можете закинути їх у будь-яке місце у домі, і вони будуть там зберігатися у чудовому стані. Та кілька порад і хитрощів допоможуть зберегти їх свіжими протягом тривалого часу.

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Як зберігати цілі лимони

Зберігання цілих лимонів у вашому домі залежить всього від двох факторів: наскільки вони стиглі у момент, коли ви приносите їх до оселі і коли ви збираєтеся їх використовувати. Ви завжди можете поставити лимони до холодильника, проте якщо ви купили кілька стиглих і збираєтеся використати їх найближчими днями, ви спокійно можете покласти їх на прилавок.

Головне – переконайтеся, що на них не потрапляють прямі сонячні промені і ви тримаєте їх досить далеко від фруктів, що виробляють етилен – наприклад, бананів. Тепло та етилен – це те, що сприяє швидшому дозріванню лимонів. Окрім того, це може потенційно вплинути також і на їхню текстуру чи смак.

Також якщо ви купили зелені лимони, ви можете спокійно зберігати їх на прилавку. Та якщо вам потрібно, щоб лимони зберігалися довше, ніж тиждень, вам доведеться знайти місце у себе в холодильнику. Найкращий спосіб зберігати їх там – помістити у герметичний контейнер і покласти його у ящик.

Як зберігати дольки лимона та його половинки

Якщо ви вже почали використовувати лимон, його зберігання дещо ускладнюється. Скоріш за все, ви не зможете використати цілий плід за один раз, та це не значить, що залишки потрібно викидати до смітника. Замість цього накрийте вже нарізані шматочки поліетиленовою плівкою чи ємністю для продуктів і покладіть у герметичний контейнер. Так частинки лимона не будуть обвітрюватися та сохнути, і ви зможете зберегти свіжість ще на кілька днів.



Нарізаний лимон потрібно зберігати у холодильнику / Фото Pexels

Як зберігати лимонний сік

Лимонний сік – це один із найважливіших інгредієнтів лимонадів та коктейлів, але також його можна використовувати і для того, щоб надати салатам нового смаку, а також знежирити посуд. Якщо після використання у вас залишилося ще трохи соку, найкращий спосіб зберегти його свіжим і якісним – це помістити у закриту пляшку і поставити у холодильник. Так ви зможете зберігати залишки протягом кількох днів.

Втім, після цього часу найкраще використовувати його вже для запікання чи інших страв з термічною обробкою. Загалом лимонний сік може зберігатися протягом двох тижнів.