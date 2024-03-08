Несмотря на то, что вы можете найти лимоны в магазинах в течение целого года, это не означает, что вы можете забросить их в любое место в доме, и они будут там храниться в отличном состоянии. Но несколько советов и хитростей помогут сохранить их свежими в течение длительного времени.

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Как хранить целые лимоны

Хранение целых лимонов в вашем доме зависит всего от двух факторов: насколько они спелые в момент, когда вы приносите их в дом и когда вы собираетесь их использовать. Вы всегда можете поставить лимоны в холодильник, однако если вы купили несколько спелых и собираетесь использовать их в ближайшие дни, вы спокойно можете положить их на прилавок.

Главное – убедитесь, что на них не попадают прямые солнечные лучи и вы держите их достаточно далеко от фруктов, производящих этилен – например, бананов. Тепло и этилен – это то, что способствует более быстрому созреванию лимонов. Кроме того, это может потенциально повлиять также и на их текстуру или вкус.

Также если вы купили зеленые лимоны, вы можете спокойно хранить их на прилавке. Но если вам нужно, чтобы лимоны хранились дольше, чем неделю, вам придется найти место у себя в холодильнике. Лучший способ хранить их там – поместить в герметичный контейнер и положить его в ящик.

Как хранить дольки лимона и его половинки

Если вы уже начали использовать лимон, его хранение несколько усложняется. Скорее всего, вы не сможете использовать целый плод за один раз, но это не значит, что остатки нужно выбрасывать в мусорку. Вместо этого накройте уже нарезанные кусочки полиэтиленовой пленкой или емкостью для продуктов и положите в герметичный контейнер. Так частицы лимона не будут обветриваться и сохнуть, и вы сможете сохранить свежесть еще на несколько дней.



Нарезанный лимон нужно хранить в холодильнике / Фото Pexels

Как хранить лимонный сок

Лимонный сок – это один из важнейших ингредиентов лимонадов и коктейлей, но также его можно использовать и для того, чтобы придать салатам новый вкус, а также обезжирить посуду. Если после использования у вас осталось еще немного сока, лучший способ сохранить его свежим и качественным – это поместить в закрытую бутылку и поставить в холодильник. Так вы сможете хранить остатки в течение нескольких дней.

Впрочем, после этого времени лучше всего использовать его уже для запекания или других блюд с термической обработкой. В общем лимонный сок может храниться в течение двух недель.