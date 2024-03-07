Питание влияет на работу вашего мозга гораздо сильнее, чем вы, возможно, привыкли думать. И один из способов взбодрить ваш мозг – это подобрать правильную диету и добавить к ней несколько очень полезных продуктов. И доктор Роберт Лав поделился тремя, которые точно должны быть у вас на тарелке.

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Жирная рыба

Мозг на самом деле частично состоит из жира, и поэтому полезные жиры, особенно омега-3, будут чрезвычайно полезными для работы вашего ума. Высокое потребление рыбы, которое является к тому же регулярным, может действительно улучшить когнитивное здоровье людей в пожилом возрасте, поэтому не стоит отказываться от этого продукта.

Кроме того, потребление жирных кислот, что можно найти в рыбе, также связано со снижением риска болезни Альцгеймера и атрофии мозга на 10 – 30%. Лучшим вариантом будет есть дикую жирную рыбу – например, лосось.

Ягоды

Эксперт убежден, что дегенерация мозга частично связана с нарушениями в кровообращении, когда в головном мозге начинает снижаться микроциркуляция. Поэтому те продукты, которые улучшают кровообращение, будут также полезными и для работы вашего мозга.

Поэтому Роберт Лав рекомендует есть больше ягод, ведь они будут прекрасным выбором. Например, ежедневное употребление клубники может существенно снизить риск деменции, и подобный эффект может дать и черника.

И клубника, и черника содержат антиоксиданты, которые называются антоцианами, которые, как оказалось, влияют на различные преимущества ягод для здоровья, такие как метаболические и когнитивные улучшения.Существуют эпидемиологические данные, которые свидетельствуют о том, что люди, которые регулярно потребляют клубнику или чернику, имеют более медленные темпы снижения когнитивных функций с возрастом,

– поделился исследователь Роберт Крикорян.



Ягоды очень полезны для мозга / Фото Pexels

Горький шоколад

И последняя пища, которую рекомендует потреблять врач – это шоколад, который содержит не менее 70% какао. Поэтому если вы любите сладкое, то лучше потянитесь именно к этому продукту, ведь он может не только удовлетворить вашу тягу, но и быть полезным для защиты и поддержки вашего ума.

На самом деле для получения положительного эффекта будет вполне достаточно потребления 6,8 грамма темного шоколада.