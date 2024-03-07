Харчування впливає на роботу вашого мозку набагато сильніше, ніж ви, можливо, звикли думати. І один із способів підбадьорити ваш мозок – це підібрати правильну дієту та додати до неї кілька дуже корисних продуктів. І доктор Роберт Лав поділився трьома, які точно мають бути у вас на тарілці.

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Жирна риба

Мозок насправді частково складається із жиру, і тому корисні жири, особливо омега-3, будуть надзвичайно корисними для роботи вашого розуму. Високе споживання риби, яке є до того ж регулярним, може і справді покращити когнітивне здоров'я людей у літньому віці, тож не варто відмовлятися від цього продукту.

Окрім того, споживання жирних кислот, що можна знайти у рибі, також пов'язане із зниженням ризику хвороби Альцгеймера та атрофії мозку на 10 – 30%. Найкращим варіантом буде їсти дику жирну рибу – наприклад, лосось.

Ягоди

Експерт переконаний, що дегенерація мозку частково пов'язана із порушеннями у кровообігу, коли у головному мозку починає знижуватися мікроциркуляція. Тож ті продукти, які покращують кровообіг, будуть також корисними і для роботи вашого мозку.

Тож Роберт Лав рекомендує їсти більше ягід, адже вони будуть чудовим вибором. Наприклад, щоденне вживання полуниці може суттєво знизити ризик деменції, і подібний ефект може дати і чорниця.

І полуниця, і чорниця містять антиоксиданти, які називаються антоціанами, які, як виявилося, впливають на різноманітні переваги ягід для здоров’я, такі як метаболічні та когнітивні покращення.Існують епідеміологічні дані, які свідчать про те, що люди, які регулярно споживають полуницю або чорницю, мають повільніші темпи зниження когнітивних функцій із віком,

– поділився дослідник Роберт Крикорян.



Ягоди дуже корисні для мозку / Фото Pexels

Гіркий шоколад

І остання їжа, яку рекомендує споживати лікар – це шоколад, який містить не менше 70% какао. Тож якщо ви полюбляєте солодке, то краще потягніться саме до цього продукту, адже він може не тільки задовольнити вашу тягу, але і бути корисним для захисту і підтримки вашого розуму.

Насправді для отримання позитивного ефекту буде цілком достатньо споживання 6,8 грама темного шоколаду.