Перманентний маркер зникне з поверхонь: ось як його легко відмити

Виведення плям від маркера може здатися неймовірно складним завданням. Втім, кілька ефективних способів допоможуть впоратися з цим завданням.

Перманентний маркер може стати справжньою проблемою, але позбутися його слідів все ж можливо. І Поради 24 підібрали кілька найбільш ефективних способів, які допоможуть впоратися із забрудненнями.

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Як прибрати перманентний маркер

Існує кілька універсальних способів, які ви можете спробувати. Перш за все, згодиться ізопропіловий спирт. Річ у тому, що всередині маркера є і чорнило і спирт. І коли ви пишете, спирт залишається у суміші, а коли він випаровується, шар фарби стає незмивним.

Тож додавання спирту назад відкриває шлях до видалення надписів чи плям. Для цього потрібно виконати такі кроки:

візьміть ватяну паличку чи тканину та змочіть у спирт;

протріть маркерну пляму, аби спирт гарно змішався з чорнилом;

чистою паличкою чи тканиною витріть чорнило з матеріалу.

Як прибрати маркер з одягу

Тут потрібно діяти трохи інакше. Покладіть тканину лицьовою стороною вниз на чисті паперові рушники. Спирт потрібно втирати губкою в область навколо плями, а потім нанести й на саму пляму. Продовжуйте терти спиртом, аби більшість чорнила видалилася на паперові рушники. Після цього річ потрібно ретельно прополоскати та випрати.



Маркер можна прибрати з одягу / Фото Pexels

Як прибрати запис маркером з дошки

Іноді бувають ситуації, коли маркери плутаються, і на дошці залишаються записи, що неможливо стерти. У такому випадку ви можете скористатися рідиною для зняття лаку. Або ж є ще один спосіб, навіть простіший: поверх старого запису зробіть ще один змивним фломастером, а тоді витріть – обидва надписи зникнуть.

Але вивести перманентний маркер можна й з паперу – для цього потрібно крапнути невеликою кількістю ацетону та пляму, але дуже обережно, щоб папір не промок повністю. Коли рідина розмиє чорнило, промокніть його чистою серветкою.