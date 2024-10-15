За лотком потрібен регулярний догляд, інакше у квартирі завжди буде погано смердіти, пишуть Поради 24. Запущений котячий туалет сильно в’їдає в себе поганий запах, тому краще не зволікати й братися до виведення смороду.

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Оцет

Звичайний оцет здатен відчистити котячий лоток до ідеального стану й видалити від неприємних запахів. Треба всього лише налити оцет в котячий туалет та залишити на 30 хвилин. Після цього губкою треба зчистити наліт й промити лоток теплою водою.



Поганий запах котячого лотка можна легко вивести / Фото Pexels

Харчова сода

Якщо котячий лоток сильно смердить, то вам потрібні 2 столові ложки соди та 0,5 літрів води. Соду треба розчинити в теплій воді й вилити у лоток. Щіткою чистіть лоток до того часу, поки не зійде сечовий камінь. Сода допомагає видалити різкий аромат. У випадку, якщо сморід все ще відчуватиметься, налийте новий розчин та залишіть його на кілька годин, а тоді змивайте забруднення.

Господарське мило

Цей засіб варто використовувати у випадках, якщо є наліт. Господарське мило здатне позбавити неприємного запаху та не дозволить утворитися сечовому каменю на лотку. Для чищення треба скористатися мильним розчином, а для додаткового ефекту додайте кальциновану воду.

Мило треба розчинити у гарячій води та отриманим розчином залити лоток й залишити рідину на добу. Після цього треба протерти забруднені місця губкою й прополоскати теплою водою з оцтом.