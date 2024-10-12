Знайдений котячий вус сприймається як символ благополуччя й достатку, пишуть Поради 24. Відкладену знахідку радять відкласти й до неї додати згодом ще два вусики.

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Навіщо класти котячі вуса в гаманець

Народні прикмети кажуть, що якщо поставити три котячих вуса в гаманець, то це стане приманкою для багатства та достатку. Вже незабаром вам можуть дати премію, підвищити в посаді чи збільшити зарплатню. Навіть ще наші бабусі казали, що котячі вуса допомагають знайти нюх до грошей.

Окрім того, котячі вуса здатні загострити інтуїцію власника. Носити його в гаманці треба, як талісман.



Котячі вуса приносять успіх / Фото Pexels

Також кажуть, що котячі вуса допомагають в любові. Треба його знайти та поставити під подушку. За народними віруваннями, невдовзі в житті дівчини з’явиться кохана половинка.

Однак в жодному разі вуса не можна зрізати самостійно, оскільки ви зробите кішці ще гірше й позбавите домашнього улюбленця орієнтування в просторі. Він має відпасти самостійно.

Тримати котиків вдома досить корисно, оскільки вони здатні покращувати емоційний стан своїх власників та зменшувати почуття стресу, тривоги чи депресії.