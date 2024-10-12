Найденный кошачий ус воспринимается как символ благополучия и достатка, пишут Советы 24. Отложенную находку советуют отложить и к ней добавить впоследствии еще два усика.
Читайте также 4 уютных хобби на осень: стоит попробовать в холодное время
Зачем класть кошачьи усы в кошелек
Народные приметы говорят, что если поставить три кошачьих уса в кошелек, то это станет приманкой для богатства и достатка. Уже вскоре вам могут дать премию, повысить в должности или увеличить зарплату. Даже еще наши бабушки говорили, что кошачьи усы помогают найти нюх к деньгам.
Кроме того, кошачьи усы способны обострить интуицию владельца. Носить его в кошельке надо, как талисман.
Кошачьи усы приносят успех / Фото Pexels
Также говорят, что кошачьи усы помогают в любви. Надо его найти и поставить под подушку. По народным верованиям, вскоре в жизни девушки появится любимая половинка.
Однако ни в коем случае усы нельзя срезать самостоятельно, поскольку вы сделаете кошке еще хуже и лишите домашнего любимца ориентирования в пространстве. Он должен отпасть самостоятельно.
Держать котиков дома достаточно полезно, поскольку они способны улучшать эмоциональное состояние своих владельцев и уменьшать чувство стресса, тревоги или депрессии.