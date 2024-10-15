За лотком нужен регулярный уход, иначе в квартире всегда будет плохо вонять, пишут Советы 24. Запущенный кошачий туалет сильно впитывает в себя плохой запах, поэтому лучше не медлить и браться за выведение вони.

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Уксус

Обычный уксус способен отчистить кошачий лоток до идеального состояния и удалить от неприятных запахов. Надо всего лишь налить уксус в кошачий туалет и оставить на 30 минут. После этого губкой надо счистить налет и промыть лоток теплой водой.



Плохой запах кошачьего лотка можно легко вывести / Фото Pexels

Пищевая сода

Если кошачий лоток сильно воняет, то вам нужны 2 столовые ложки соды и 0,5 литров воды. Соду надо растворить в теплой воде и вылить в лоток. Щеткой чистите лоток до тех пор, пока не сойдет мочевой камень. Сода помогает удалить резкий аромат. В случае, если вонь все еще будет ощущаться, налейте новый раствор и оставьте его на несколько часов, а тогда смывайте загрязнения.

Хозяйственное мыло

Это средство следует использовать в случаях, если есть налет. Хозяйственное мыло способно избавить от неприятного запаха и не позволит образоваться мочевому камню на лотке. Для чистки надо воспользоваться мыльным раствором, а для дополнительного эффекта добавьте кальцинированную воду.

Мыло надо растворить в горячей воде и полученным раствором залить лоток и оставить жидкость на сутки. После этого надо протереть загрязненные места губкой и прополоскать теплой водой с уксусом.