Дерево стане наче новеньким: ось як прибрати з нього потертості та подряпини

Старі дерев'яні меблі можуть виглядати велично і чудово – але тільки у випадку, якщо вони не зіпсовані подряпинами, які відразу ж впадають у око.

Відреставрувати дерев'яну шафу чи стілець після того, як ви випадково поставили на ньому кілька подряпин, не так складно, як може здатися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І для цього навіть не потрібно нести ці меблі в дорогий ремонт – усе можна зробити вдома.

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Вода

Вірите ви у це чи ні, але чимало подряпин з дерева можна видалити за допомогою звичайної води. Спершу потрібно використати вологу тканину з мікрофібри, змочену теплою водою. М'яко промокніть подряпину, аби перевірити, чи це працює.

Лимон та лимонний сік

Невеликі подряпини можна видалити за допомогою звичайного лимона. Іноді це наче "розчиняє" подряпину та знову з'єднує дерево. Спершу потрібно очистити ділянку, а вже після цього нанести на серветку з мікрофібри трохи лимонного соку та натерти подряпини протягом кількох хвилин.

Також ви можете потерти подряпини самим лимоном.

Фломастери та маркери

Це – один з найбільш простих способів усунути подряпини з дерев'яних меблів. Для цього потрібно використовувати спеціальні маркери для ремонту меблів. Їх можна знайти у різних кольорах, і тому з їхньою допомогою ви можете видалити чимало подряпин середнього розміру.

Волоські горіхи

Горіхи – це не просто продукт, який може стати поживною закускою. Він також допоможе вам і впоратися із чималою кількістю подряпин. Він виділяє природні олії, що просто тануть на поверхні дерева, всотуючись у подряпини, і таким чином заповнюючи їх.



Горіхом можна прибрати подряпини / Фото Pexels

Бджолиний віск

Це – ще один популярний і доступний варіант, який можна використати для маскування подряпин. Потрібно просто нанести на дерево невелику його кількість, а після цього стерти надлишок.

Крем для взуття

Якщо ви зможете підібрати крем, що підходить до тону деревини, можна використати і його, адже він фантастично прибирає потертості та подряпини, залишаючи приємну лаковану поверхню.