Волосся зібране з гребінця може прилипнути до інших відходів, а якщо його буде занадто багато, то через деякий час унітаз заб’ється, пише 24 Канал.

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Щоб уникнути засмічення каналізації, всередину не можна змивати нічого, крім туалетного паперу. Саме волосся утворює таку пробку, яка й стає основою для серйозних засмічень.

Тут важливо розуміти, що волосся не розчиняється у воді, тому після того, як потрапляє в каналізацію, утворює таку своєрідну сітку, на якій почнуть накопичуватися інші предмети, а це вже призведе до подальших проблем.

Більшість з нас звикли кидати в унітаз паперовий папір, але й цього робити не треба. Його краще викидати в смітник. Папір є щільним та погано розчиняється у воді. Котячі наповнювачі також є поганою ідеєю для очищення унітаза, оскільки вони здатні злипатися в грудку та утворювати засмічення.



Не можна кидати волосся в унітаз / Фото Pexels

Не можна в жодному разі кидати в унітаз жіночі засоби гігієни. Від води вони набухають та утворюють пробку в каналізації. Памперси та диски з вати мають такий же самий принцип.

Якщо у вас залишилась їжа, викиньте її в смітник, а не в унітаз. Рис, макарони чи гречка теж здатні утворити засмічення, залишаючи на унітазі брудні розводи. Дотримування цих правил дозволить уникнути неприємних ситуацій та збережете сантехніку.