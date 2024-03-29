Без пилососа важко собі уявити наше життя. Цей незамінний пристрій важливий для регулярного прибирання, та з часом через значне накопичення бруду він може погано пахнути, і цей запах не пропадає навіть після очищення мішка. Це не є єдиною причиною запаху, насправді їх є кілька.

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Причини поганого запаху пилососа

Накопичення бруду

Головною причиною неприємного запаху є недостатньо ретельне очищення пилососа. Все через те, що у сміттєвий мішок потрапляють різні забруднення, тому пилосос може стати джерелом бактерій.

Недосушений мішок

Мішок для сміття та фільтр можна прати, але треба дуже добре висушити. Якщо поставити його вологим, то всередині пилососа він почне цвисти і ви відчуєте запах гнилі.

Залишки сміття у шлангу

Також часом треба перевіряти шланг і дивитися, чи часом там не застрягло якесь сміття. До прикладу, листя кімнатних рослин з часом може гнити та погано пахнути й навіть накопичувати на собі інше сміття.

Новий пилосос

Що цікаво, поганий запах може бути від нового пилососа, але не переживайте, бо з часом він би мав зникнути.



Уникнути поганого запаху від пилососа дуже просто / Фото Pexels

Як позбутися неприємного запаху з пилососа

Проблему з пилососом треба вирішувати, а не маскувати, а це означає, що парфумами чи ефірними маслами уникнути проблеми не вдасться. Просто зробіть кілька важливих кроків, які є справді помічними.

Спочатку змініть мішок пилозбірника, оскільки причина може бути саме в ньому. Якщо модель вашого пилососа передбачає можливість замінити фільтр – зробіть це.

Пластиковий резервуар всередині треба ретельно помити. Якщо така процедура для пилососа протипоказана, тоді буде достатньо просто протерти вологою ганчіркою та витерти насухо. Також перевірте шланг та переконайтеся, що там немає сміття, яке застрягло.

Що поставити у пилосос для кращого запаху

Коли основну проблему вдасться уникнути, тоді можна застосувати кілька лайфхаків для кращого запаху. У мішок для сміття можна поставити пральний порошок або ватний диск з ефірною олією.