В погребі більше не буде вогко: ці два способи працюють ідеально

Якщо ви зберігаєте консервацію та інші продукти в погребі, вам потрібно подбати про те, щоб там не було надто волого, адже це може призвести до швидшого псування їжі.

Вогкість у льосі чи підвалі – це досить поширена проблема, із якою доводиться зіштовхуватися багатьом господарям. І для того, щоб уникнути її, вам потрібно перш за все подбати, аби у приміщенні була встановлена правильна вентиляція, і тоді про проблеми з грибком та пліснявою можна буде забути.

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Якщо у льосі чи підвалі встановлена хороша вентиляція, а проблема все ж з'явилася, її можна усунути за допомогою кількох простих народних способів.

Як прибрати вогкість у льосі

Перш за все вам знадобиться білизна – у цій речовині є хлор, який може знищити грибок за лічені секунди. Для обробки льоху вам знадобиться кілька літрів цього засобу, адже використовувати його потрібно у чистому вигляді, без розведення водою. Окрім того, вам потрібна місткість для обприскування, у яку влізе така кількість засобу.

Окрім того, не забувайте й про заходи безпеки – подбайте про хороший респіратор, окуляри та гумові рукавички. Ваш одяг також повинен покривати відкриті ділянки тіла, аби білизна не потрапила на шкіру. Це обов'язково потрібно зробити, аби не нашкодити собі у боротьбі із грибком.

Білизною потрібно забризкати стелю та стіни у погребі. Через добу вам потрібно взятися за другий етап – покрити поверхні вапном.

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Обробити ним потрібно буде стіни та стелю, адже так ви будете й підсушувати льох, і знищувати грибок. Найкраще розвести його до консистенції сметани, але щоб воно не було рідким, як вода.

Якщо ви зробите усе правильно, тоді грибка у погребі більше не буде. Втім, про правильну вентиляцію потрібно подбати, а на зиму не закривати продихи.