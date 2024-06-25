В погребе больше не будет сыро: эти два способа работают идеально

Если вы храните консервацию и другие продукты в погребе, вам нужно позаботиться о том, чтобы там не было слишком влажно, ведь это может привести к более быстрой порче пищи.

Сырость в погребе или подвале – это довольно распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться многим хозяевам. И для того, чтобы избежать ее, вам нужно прежде всего позаботиться, чтобы в помещении была установлена правильная вентиляция, и тогда о проблемах с грибком и плесенью можно будет забыть.

Интересно Что посадить рядом с редисом: названы лучшие растения, которые являются идеальными компаньонами

Если в погребе или подвале установлена хорошая вентиляция, а проблема все же появилась, ее можно устранить с помощью нескольких простых народных способов.

Как убрать сырость в погребе

Прежде всего вам понадобится белизна – в этом веществе есть хлор, который может уничтожить грибок за считанные секунды. Для обработки погреба вам понадобится несколько литров этого средства, ведь использовать его нужно в чистом виде, без разведения водой. Кроме того, вам нужна емкость для опрыскивания, в которую влезет такое количество средства.

Кроме того, не забывайте и о мерах безопасности – позаботьтесь о хорошем респираторе, очки и резиновые перчатки. Ваша одежда также должна покрывать открытые участки тела, чтобы белье не попало на кожу. Это обязательно нужно сделать, чтобы не навредить себе в борьбе с грибком.

Белизной нужно забрызгать потолок и стены в погребе. Через сутки вам нужно взяться за второй этап – покрыть поверхности известью.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini . Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Обработать им нужно будет стены и потолок, ведь так вы будете и подсушивать погреб, и уничтожать грибок. Лучше всего развести его до консистенции сметаны, но чтобы оно не было жидким, как вода.

Если вы сделаете все правильно, тогда грибка в погребе больше не будет. Впрочем, о правильной вентиляции нужно позаботиться, а на зиму не закрывать устьица.