Дачники говорят, что посадка рядом с редисом определенных растений – это прекрасная возможность использовать уникальные репеллентные свойства.

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Что посадить рядом с редиской

Благодаря тому, что редиска быстро растет, рядом с ней можно сажать другие растения, которые растут медленнее и требуют большего времени для выращивания. Пока урожай не слишком затенен, эти маленькие корнеплоды будут расти возле многих видов растений.

Рядом с редисом может расти листовой салат или горох. Если же у вас поздние сорта помидора или перца, то их можно высаживать рядом с редисом.



С редисом стоит сажать несколько растений / Фото Pexels

А еще редис помогает отпугивать огуречных жуков, поэтому этот овощ тоже является хорошим компаньоном для редиса. Хорошо расти редиске помогают травы, настурция и другие виды луковиц, которые сильно пахнут.

Горошек и фасоль помогают фиксировать азот в почве и быстро повышают урожайность редиса. Не сажайте с редисом капусту, поскольку она может иметь белокрылок, которые будут вредить листьям редиса.