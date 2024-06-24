Чеснок является очень популярным и часто используется в кулинарии. Он имеет много полезных свойств для здоровья: укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение и тому подобное. Поэтому очень важно сохранять его свежим и избегать высыхания.

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Почему чеснок высыхает при хранении

Чеснок сохнет, потому что из него испаряется влага. Это происходит тогда, когда он хранится при неправильной температуре. Чтобы чеснок стоял дольше, стоит придерживаться идеальной температуры для озимого чеснока от 0 до 1°С, а влажность не должна превышать 70%.

При температуре +20°С можно хранить яровой чеснок. Однако обращайте внимание на влажность, потому что если она будет выше, чем 70%, то чеснок начнет быстро гнить.

Чтобы испарения снизить, стоит обмотать чеснок в пищевую пленку и сделать небольшие отверстия для вентиляции. Если некоторые головки чеснока имеют повреждения или странный цвет, их надо сразу убрать от остального чеснока.



Названы лучшие методы хранения чеснока / Фото Pexels

Как хранить чеснок на зиму

Лучше всего хранятся крепкие головки чеснока, в которых зубчики плотно держатся между собой. Если головка чеснока разваливается, а зубцы отстают – знайте, что такой чеснок продержится не долго, поэтому его надо употреблять в первую очередь или применять для различных консерваций.

Способы хранения чеснока

1 способ

Припеките корешки чеснока зажигалкой или свечой, а затем сложите головки в банку. Крышкой закрывать нельзя. Храните в темном и сухом месте.

2 способ

Просушите чеснок и разложите в деревянные ящики небольшим слоем. Если можете подвесить в темном или прохладном месте – используйте сетки.

3 способ

Почистите зубчики чеснока, положите в небольшие банки и залейте растительным маслом. Хранить можно в холодильнике.

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Можно ли хранить чеснок в стеклянной банке

Этот способ используют многие огородники, чтобы урожай простоял как можно дольше. Есть два варианта хранения чеснока – в золе и муке. Для первого варианта на дно банки надо насыпать золу, тогда закинуть несколько головок чеснока и снова присыпать золой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не заполните всю банку. Второй способ предполагает ту же самую процедуру, просто вместо золы используйте муку.