Откладывает яйца белокрылка с обратной стороны листьев растения. За всю жизнь самка может отложить до 130 яиц, а личинки питаются соками растения. Вредители быстро портят внешний вид культуры и лишают растение питательных веществ. Насекомые размножаются при температуре до 24 °C. Кроме высокой температуры, причиной появления белокрылки является повышенная влажность.

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Вредители чаще появляются в закрытом грунте, любят сгущенные посадки из-за плохой вентиляции воздуха и слабого иммунитета растений.

Как бороться с белокрылкой

Вредителей можно собрать вручную. Если этот процесс окажется для вас долгим – личинки можно сбивать водой из поливочного шланга. Дачники говорят, что можно использовать фотозащитные сетки, которые предотвращают попадание бабочки на растение.



Белокрылка атакует растения / Фото Википедия

Народные средства в борьбе с белокрылкой

Раствор из золы. Один стакан золы надо настоять в 3 литрах кипятка трое суток и опрыскивать растения раз в 10 дней.

Раствор из нашатырного спирта. На одно ведро воды нужна 1 столовая ложка аммиака. Применять этот раствор стоит не чаще, чем один раз в месяц. Аммиак содержит много азота, который будет накапливаться в почве.

Раствор уксуса. Им растения можно обрабатывать хоть каждую неделю. На 10 литров воды надо 50 миллилитров яблочного уксуса и 30 граммов мыльной стружки.

Раствор из табака. Можно опрыскивать для лечения капусты или для профилактики. В 1 литре воды растворите 2 стакана табака. Опрыскивайте раз в 15 дней, а для лечения каждый день в течение 3 дней.

Раствор с моющим средством. В одном литре теплой воды надо растворить 2 столовые ложки средства, 6 столовых ложек соды и 2 чайные ложки йода. Размешайте, добавьте 10 литров воды и опрыскивайте раствором растения.

Народные методы эффективны в случае, если поражения незначительны. В случае, если белокрылка масштабно захватила урожай – надо использовать химические средства.