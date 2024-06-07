Відкладає яйця білокрила зі зворотного боку листя рослини. За все життя самка може відкласти до 130 яєць, а личинки харчуються соками рослини. Шкідники швидко псують зовнішній вигляд культури та позбавляють рослину поживних речовин. Комахи розмножуються при температурі до 24 °C. Окрім високої температури, причиною появи білокрилки є підвищена вологість.

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Шкідники частіше з’являються в закритому ґрунті, люблять згущені посадження через погану вентиляцію повітря й слабкий імунітет рослин.

Як боротися з білокрилкою

Шкідників можна зібрати вручну. Якщо цей процес виявиться для вас довгим – личинки можна збивати водою з поливального шланга. Дачники кажуть, що можна використовувати фотозахисні сітки, які запобігають потраплянню метелика на рослину.



Білокрилка атакує рослини / Фото Вікіпедія

Народні засоби в боротьбі з білокрилкою

Розчин з попелу. Один стакан попелу треба настояти в 3 літрах окропу три доби та обприскувати рослини раз на 10 днів.

Розчин з нашатирного спирту. На одне відро води потрібна 1 столова ложка аміаку. Застосовувати цей розчин варто не частіше, ніж один раз на місяць. Аміак містить багато азоту, який буде накопичуватися в ґрунті.

Розчин оцту. Ним рослини можна обробляти хоч щотижня. На 10 літрів води треба 50 мілілітрів яблучного оцту та 30 грамів мильної стружки.

Розчин з тютюну. Можна обприскувати для лікування капусти чи для профілактики. В 1 літрі води розчиніть 2 склянки тютюну. Обприскуйте раз на 15 днів, а для лікування кожного дня впродовж 3 днів.

Розчин з миючим засобом. В одному літрі теплої води треба розчинити 2 столові ложки засобу, 6 столових ложок соди та 2 чайні ложки йоду. Розмішайте, додайте 10 літрів води та обприскуйте розчином рослини.

Народні методи ефективні у випадку, якщо ураження є незначними. У випадку, якщо білокрилка масштабно захопила врожай – треба використовувати хімічні засоби.