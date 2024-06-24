Часник є дуже популярним та часто використовується в кулінарії. Він має багато корисних властивостей для здоров’я: зміцнює імунну систему, знижує рівень холестерину, покращує кровообіг тощо. Тому дуже важливо зберігати його свіжим та уникати висихання.

Читайте також Як позбутися від білокрилки: народні методи, про які треба знати

Чому часник висихає при зберіганні

Часник сохне, бо з нього випаровується волога. Це відбувається тоді, коли він зберігається при неправильній температурі. Щоб часник стояв довше, варто дотримуватися ідеальної температури для озимого часнику від 0 до 1°С, а вологість має не перевищувати 70%.

При температурі +20°С можна зберігати ярий часник. Однак звертайте увагу на вологість, бо якщо вона буде вищою, ніж 70%, то часник почне швидко гнити.

Щоб випаровування знизити, варто обмотати часник у харчову плівку та зробити невеличкі отвори для вентиляції. Якщо деякі головки часнику мають пошкодження чи дивний колір, їх треба одразу прибрати від решти часнику.



Названо найкращі методи зберігання часнику / Фото Pexels

Як зберігати часник на зиму

Найкраще зберігаються міцні головки часнику, в яких зубчики щільно тримаються між собою. Якщо головка часнику розвалюється, а зубці відстають – знайте, що такий часник протримається не довго, тому його треба вживати в першу чергу або ж застосовувати для різноманітних консервацій.

Способи зберігання часнику

1 спосіб

Припечіть корінці часнику запальничкою чи свічкою, а потім складіть головки в банку. Кришкою закривати не можна. Зберігайте в темному та сухому місці.

2 спосіб

Просушіть часник та розкладіть в дерев’яні ящики невеликим шаром. Якщо можете підвісити в темному чи прохолодному місці – використовуйте сітки.

3 спосіб

Почистіть зубчики часнику, покладіть в невеличкі банки та залийте рослинною олією. Зберігати можна в холодильнику.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Чи можна зберігати часник у скляній банці

Цей спосіб використовують багато городників, щоб урожай простояв якомога довше. Є два варіанти зберігання часнику – в попелі та борошні. Для першого варіанту на дно банки треба насипати попіл, тоді закинути кілька головок часнику і знову присипати попелом. Повторюйте процедуру до тих пір, поки не заповните всю банку. Другий спосіб передбачає ту ж саму процедуру, просто замість попелу використайте борошно.