Існує чимало народних методів, які допоможуть прибрати запах із взуття. Тож навіть якщо ви не хочете купувати дорогі засоби для боротьби з неприємними ароматами, можна скористатися одним з простих лайфхаків, повідомляє 24 Канал.

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Сода

Для того, щоб використати соду, потрібно приготувати просту суміш – змішайте 3 столові ложки продукту з ложкою крохмалю. Також туди можна ще крапнути трохи ефірної олії, або ж збризнути суміш парфумом. Порошок потрібно розкласти у рівних кількостях у дві шкарпетки та зав'язати їх гумками.

Після того, як ви на ніч залишите такі шкарпетки у черевиках, про запах можна буде забути: домашній дезодорант прибере його.

Чайні пакетики

Якщо у вас вдома є зовсім трохи чаю, його можна використати для того, аби позбутися неприємного запаху у взутті. Потрібно просто взяти кілька пакетиків та на ніч залишити їх всередині взуття. Чай буде діяти як абсорбент та вбере у себе усі неприємні запахи, натомість взуття буде випромінювати аромати запашного напою.



Чайні пакетики можуть ввібрати запах / Фото Pexels

Для максимальної ефективності експерти радять використовувати не чорний, а зелений чай.

Морозильна камера

Можливо, вам раніше й не доводилося чути про такий лайфхак, та він однозначно працює! І використати його дуже просто – покладіть черевики в пакети чи загорніть у тканину, а тоді просто поставте в морозилку на 12 годин. Холод знищить бактерії, що й утворюють неприємний запах.

Перекис водню чи оцет

Якщо цілої ночі в запасі у вас немає, і запах з взуття потрібно знищити негайно, ви можете скористатися оцтом чи перекисом водню – на цей метод знадобиться всього 5 хвилин. Змочіть ватяний диск у засобі та протріть взуття всередині. Втім, намагайтеся не використати надто багато рідини – інакше доведеться витратити час на те, аби сушити черевики.