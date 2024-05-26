Бруківка буде як новенька: чим відчистити її від трави

Іноді трава проростає будь-де – навіть у ділянках, де вона небажана. І на вимощеній бруківкою доріжці вона не тільки може зіпсувати її вигляд, але й зруйнувати покриття.

Перш за все, запам'ятайте, що перед монтажем бруківки чи плитки землю дуже важливо обробити пестицидами, а після цього покласти геотекстиль. Саме цей спосіб допоможе уникнути проблем з проростанням трави між плитами.

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Але якщо трава все ж проросла, не варто з нею миритися. Є кілька досить простих та ефективних способів, які допоможуть її прибрати.

Спеціальний ніж

Також такий ніж називають щілинним очищувачем, чи ножем-гачком для трави. Придбати його можна у спеціалізованому магазині, і він також досить простий у роботі, вам навіть не доведеться вивчати інструкції.



Траву з бруківки потрібно прибирати обережно / Фото Pexels

Харчова сода

Цей спосіб може бути трохи швидшим, і для нього вам потрібно підготувати спеціальний содовий розчин. Візьміть літр гарячої води, 3 столові ложки соди. Суміш потрібно виливати на місця, де росте трава. Та зважайте, що розчин подіє тільки на дрібні бур'яни.

Окріп

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Воду потрібно нагріти до кипіння, а після цього залити нею небажану рослинність. Спосіб неймовірно швидкий, але має і мінуси – він не дуже ефективний, і всього через кілька тижнів бур'яни почнуть рости знову.