Цвіль назавжди зникне з пральної машини: вже використайте цей копійчаний спосіб

Цвіль досить часто з'являється на гумці дверцят пральної машини через надмірну вологу. І ігнорувати її може бути досить небезпечно, тож потрібно впоратися із проблемою відразу.

На жаль, цвіль у пральній машинці – це історія, яка відома багатьом людям. Рано чи пізно вона проявляється на будь-якій машинці, навіть якщо ви дуже ретельно за нею доглядаєте. Саме для того, щоб уникнути таких ситуацій, машинку потрібно періодично чистити.

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Як відіпрати цвіль з машинки

Ви, звісно ж, можете придбати спеціальний засіб для боротьби із цвіллю у пральній машинці, проте це зовсім необов'язково. Натомість можна скористатися кількома цілком доступними засобами, які подіють не гірше.

Достатньо знайти на кухні лимонну кислоту чи столовий оцет – адже ці продукти вважаються не тільки дієвими очищувачами, але і є безпечними для техніки та людей. Найчастіше цвіль можна побачити у лотку для порошку, у фільтрі машинки, а також на ущільнювальній гумці.

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Для того, щоб почистити лоток та відсік, вам потрібно приготувати розчин з чайної ложки кислоти та 200 мілілітрів гарячої води. Вилийте його в лоток та залиште на деякий час.



Пральну машинку потрібно чистити / Фото Pexels

Так само потрібно почистити і сильно забруднений фільтр: викрутіть його з машинки, приберіть основний бруд та занурте у розчин.

Натомість коли ви чистите барабан та гумку, вам потрібно засипати в лоток для порошку 100 грамів лимонної кислоти, а після цього запустити цикл прання за температури 60 градусів на режимі "бавовна".