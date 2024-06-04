Плесень навсегда исчезнет из стиральной машины: уже используйте этот копеечный способ

Плесень довольно часто появляется на резинке дверцы стиральной машины из-за чрезмерной влаги. И игнорировать ее может быть довольно опасно, поэтому нужно справиться с проблемой сразу.

К сожалению, плесень в стиральной машинке – это история, которая известна многим людям. Рано или поздно она проявляется на любой машинке, даже если вы очень тщательно за ней ухаживаете. Именно для того, чтобы избежать таких ситуаций, машинку нужно периодически чистить.

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Как отстирать плесень с машинки

Вы, конечно же, можете приобрести специальное средство для борьбы с плесенью в стиральной машинке, однако это совсем необязательно. Зато можно воспользоваться несколькими вполне доступными средствами, которые подействуют не хуже.

Достаточно найти на кухне лимонную кислоту или столовый уксус – ведь эти продукты считаются не только действенными очистителями, но и являются безопасными для техники и людей. Чаще всего плесень можно увидеть в лотке для порошка, в фильтре машинки, а также на уплотнительной резинке.

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Для того, чтобы почистить лоток и отсек, вам нужно приготовить раствор из чайной ложки кислоты и 200 миллилитров горячей воды. Вылейте его в лоток и оставьте на некоторое время.



Стиральную машинку нужно чистить / Фото Pexels

Так же нужно почистить и сильно загрязненный фильтр: выкрутите его из машинки, уберите основную грязь и погрузите в раствор.

Зато когда вы чистите барабан и резинку, вам нужно засыпать в лоток для порошка 100 граммов лимонной кислоты, а после этого запустить цикл стирки при температуре 60 градусов на режиме "хлопок".