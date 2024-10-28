Одна з найнеприємніших проблем, що часто виникають через прання – це ворс. Постійно видаляти його – це та ще морока, яка забирає чимало сил та часу. Але впоратися із завданням можна й простіше, пише Real Simple.

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Клейка стрічка

Вона допоможе впоратися і з ворсом, і навіть з деякими надокучливими ковтунцями, що час від часу виникають на шерсті. Це допоможе швидко та ефективно зібрати усе зайве з виробу, і цей спосіб ідеально підходить для людей, які поспішають і не мають спеціальної щітки для одягу.

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Білий оцет

Інший ефективний підхід – це додавання невеликої кількості дистильованого білого оцту в пральну машину під час циклу полоскання. Оцет може діяти як натуральний пом'якшувач тканини, і він звільнить її від ворсинок, а це робить його особливо корисним для речей, які мають їх багато – як-от рушників.



Оцет можна додати у прання / Фото Pexels

Гумові рукавички

Цей спосіб відомий не всім, але водночас він є найбільш простим та доступним. Потрібно просто взяти гумові рукавички і намочити руки. Тоді вологими рукавичками проведіть по речах, аби зібрати увесь ворс.

Він прилипне до вологих рук у рукавичках через тертя та статику. Потрібно використовувати невеликі кругові руки, аби зібрати ворсинки у кульки перед тим, які відірвати їх від поверхні.