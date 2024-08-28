Як прибрати запах сечі з килима чи дивана: 4 найкращі засоби

Часом домашні улюбленці приносять не тільки радість, але й додаткові складнощі у прибиранні. Втім, прибрати запах сечі з меблів може бути простіше, ніж ви думали.

Запах сечі – це результат різних органічних сполук – зокрема і аміаку та сечовини. І в результаті утворюється дуже стійкий запах, який легко вбирається у пористі матеріали. Та позбутися його все ж можливо за допомогою кільках підручних засобів.

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Сода

Содою можна почистити практично все, і це зовсім не жарти. Для того, щоб прибрати запах сечі, вам потрібно змішати 2 столові ложки та трохи води. Намочіть ганчірку чим розчином та розкладіть її на місці, з якого йде запах. Також ви можете втерти суміш у пляму, але не переборщіть.

Таким способом ви можете не просто прибрати запах, але й посилити його, якщо допустите помилку. Залиште цей склад мінімум на 2 години, і все буде готово.

Оцет, перекис та сода

Наступний домашній метод допоможе прибрати навіть найбільш стійкий та неприємний запах. Першу змішайте столову ложку оцту та 100 грамів води. Повільно додайте 50 мілілітрів перекису та збовтайте склад перед використанням.

Після цього втирайте засіб у пляму, але пам'ятайте, що потрібно бути обережними та не перенаситити диван чи килим рідиною, аби уникнути проблем. Залиште засіб на 30 хвилин, а після цього просто змийте його водою.



Пляму від сечі можна швидко прибрати / Фото Pexels

Горілка чи спирт

Дуже часто саме ці дві речовини використовують для того, щоб прибирати різкий запах сечі, адже вона може розібратися з ним за лічені хвилини навіть у випадку, якщо пляма застаріла.

Йод

Йод також відомий як стійка речовина, якої важко позбутися. Втім, у цьому випадку він допоможе розправитися з плямою, а не створити її. Якщо диван чи килим пахне сечею, вам потрібно взяти тазик з водою та додати стільки йоду, аби вода стала жовтою. після цього візьміть бавовняну ганчірку та намочіть її розчином. Покладіть її на пляму та зачекайте приблизно 3 години.