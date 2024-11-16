Затхлий запах з пральної машини щезне назавжди: допоможе копійчаний засіб

Якщо ви часто користуєтеся пральною машиною, тоді ви точно стикалися з проблемою затхлого запаху з барабана. І він може не тільки дратувати, але й впливати на якість прання.

Причин появи неприємного запаху у пральній машині може бути безліч, але в будь-якому випадку це може шкодити й вашій техніці, і одягу, який ви перете, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Звідки береться поганий запах у пральній машині?

Чимало власників пральних машин взагалі не очікують, що техніка в якийсь момент може почати виділяти неприємні засоби. Як це можливо, якщо барабан постійно промивається мийним засобом та чистою водою?

Насправді ж, причин затхлості у барабані є чимало:

Накопичення залишків мийного засобу . Вода просто не змиває згустки прального порошку у гумках ущільнювачів, фільтрах, на барабані, і зрештою з'являється характерний запах.

. Вода просто не змиває згустки прального порошку у гумках ущільнювачів, фільтрах, на барабані, і зрештою з'являється характерний запах. Поява плісняви та грибка. Через постійну вогкість всередині пральної машини може розвинутися пліснява. Її улюблені місця – це гумки ущільнювачів та фільтри, де накопичується найбільше води.

Через постійну вогкість всередині пральної машини може розвинутися пліснява. Її улюблені місця – це гумки ущільнювачів та фільтри, де накопичується найбільше води. Недостатня вентиляція . Якщо пральна машина встановлена в приміщенні, яке не провітрюється, тоді без неприємного запаху не обійтися.

. Якщо пральна машина встановлена в приміщенні, яке не провітрюється, тоді без неприємного запаху не обійтися. Білизна залишається в машині після прання. Так робити не можна, адже це створює ідеальні умови для розвитку бактерій, і сморід може виникнути навіть у щойно випраній білизні.



Пральну машину потрібно якісно чистити / Фото Pexels

Як прибрати запах з пральної машини?

Перший спосіб полягає в тому, щоб засипати прямо у відсік для мийного засобу по склянці соди та оцту. Після цього потрібно запустити цикл прання та дочекатися, поки він закінчиться.

Якщо ж ви маєте пральну машину з верхнім завантаженням, тоді ви також можете скористатися цим методом, але з іншими пропорціями – пів склянки соди на 2 склянки оцту. І так само запускайте цикл прання, аби неприємний запах назавжди щез.

Почистити пральну машину можна і без соди, одним тільки оцтом. Для цього потрібно залити склянку продукту у відсік для порошку, встановити найвищу температуру та запустити цикл прання. Після цього залиште пральну машину на годину – дві, а тоді встановіть тривале полоскання, аби остаточно вимити і запах, і оцет з барабана.