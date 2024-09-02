Певно, останнє, що хочеться робити прямо зараз – це виконувати ще одну справу з підготовки до осені, та вчасним прибиранням у шафі ви зробите майбутньому собі величезну послугу. Так ви знайдете місце для усіх зручних светрів та кардиганів, і не будете плутатися серед літнього і осіннього одягу.

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Швидко продивіться свій літній гардероб

Перед тим, як починати прибирати у дальні шухляди літній гардероб, потрібно швиденько обдивитися його, аби переконатися, що ви викинули усі речі, які ви більше не хочете чи не можете носити.

Наприклад, немає жодної причини зберігати цілий рік вицвілий та розтягнутий купальник, який ви вже точно не вдягнете на пляж. Так, коли погода зрештою стане холоднішою, вам доведеться витратити менше місця на зберігання речей.

Розкладіть одяг у шафі відповідно до сезону

Звісно ж, стрибок від суконь до светрів не відбудеться за одну ніч, тож ви можете спробувати розмістити ці "проміжкові" речі по центру шафи, аби вам завжди було легко до них дістатися.

Серед цих речей можуть бути легкі светри, штани та багатошарові речі, які легко зняти та надягти те, що вам потрібно.

Оцініть свій осінньо-весняний гардероб

Коли ви дістаєте тепліший одяг, час подивитися, чи потребує він якогось ремонту або ж оновлення. Адже він може не підходити під ваш стиль, чи погано сидіти по фігурі. Якщо ви носите один предмет вже багато сезонів поспіль. можливо, настав час відпустити його та придбати для себе новий – такий, що повністю задовольнятиме вас в усіх аспектах.



Одяг потрібно ремонтувати та чистити / Фото Pexels

Знайдіть, куди подіти непотрібний одяг

Якщо ви вирішили, що не будете носити деякі елементи свого гардероба, це не значить, що вони мають неодмінно опинитися у смітнику. Зламані речі, що не підлягають ремонту, може перетворити на щось інше – наприклад, перешити на подушки, спідниці, скатертини, хустки тощо.

А ось якісні речі, які ви просто більше не хочете носити, ви можете віддати у комісійний магазин чи у благодійну організацію.

Освіжіть свої засоби від шкідників

Якщо у вашому осінньому гардеробі є чимало натуральних матеріалів – наприклад, шерсті – це може привабити шкідників, і вони точно завдадуть шкоди одягу. Для того, щоб цього уникнути, вам потрібно щосезону оновлювати засоби від шкідників у своїй шафі. Так речі будуть залишатися свіжими і у безпеці.