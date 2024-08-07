Цей домашній очищувач видалить навіть десятирічний жир: приготуйте його зараз

Дуже часто жир збирається саме на кухні, адже там доводиться працювати із м'ясом та олією. І для того, щоб його позбутися, не достатньо звичайного очищення. Особливо у випадку, якщо ви не взялися за забруднення відразу.

Основне джерело жиру на кухні – це скло духовки, адже до його чищення вдаються не часто, і воно дуже швидко забруднюється. А жир, який накопичується роками, прибрати зовсім не просто. Та, на щастя, спосіб все ж існує.

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Як почистити застарілий жир

На жаль, що довше ви відкладаєте очищення духовки, то важче буде відмити жир. Втім, вам зовсім необов'язково витрачати багато грошей на магазинні засоби, адже вони навіть можуть бути не дуже дієвими. Натомість ви можете приготувати засіб самостійно вдома.

Отож, ось як приготувати найкращий засіб, що впорається навіть із складними застарілими забрудненнями: для нього потрібно використати простий інгредієнт, який є на кожній кухні – а саме кухонну соду.

Що ж робить її такою ефективною? Вона може стикатися із кислим жиром та обвугленою їжею і ставати абразивним, та все ще м'яким рішенням для очищення складних і навіть делікатних ділянок.



Дверцята духовки можна швидко почистити / Фото Pexels

Насправді використання харчової соди вимагає трохи більше зусиль, ніж звичайного засобу для чищення духовки, та вона все ж впорається із своєю роботою, а вам не доведеться розпилювати по кухні шкідливі хімікати.

Невелика кількість харчової соди, губка для посуду та стійка до подряпин щітка – це все, що вам потрібно, аби скло на духовці знову засяяло чистотою, але на ньому не з'явилося подряпин.

Перш за все вам потрібно рясно насипати соду на скло духовки. Після цього намочіть губку та потріть скло, аби з соди утворилася густа паста. Мета полягає в тому, аби усі дверцята були вкриті продуктом і він почав діяти. Якщо виявиться, що соди недостатньо, вам потрібно буде додати ще.

Дайте суміші так постояти на дверцятах духовки протягом 30 хвилин, а після цього ще раз ефективно потріть губкою. Зрештою видаліть залишки продукту з дверцят, і ви побачите, що вони сяють чистотою.